‘ಜತೆಗಿದ್ದವರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವು ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್, ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಶವ ಶಿಲ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ, ವಿದ್ವತ್ತು, ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಸಂಘಟನಾ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ದಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನೆನೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಹ ಸರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿ.ಆರ್.ಮುಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೇಖಕ, ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೇ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>