‘ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಸುವ ಕಲೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ’

ಭದ್ರಾವತಿ: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಹಾಲಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಯನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನಾದ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಅವರ ಕತ್ತಲಹಾಡು ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತತ್ವಪದ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಬಯಲಾಟ ಮೊದಲಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಲೆ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ.ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ವೀಣಾ ಭಟ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಮಟೆ ಜಗದೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಾಯಕ ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಕಲಾವಿದ ಜಿ. ದಿವಾಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಳಿನಕುಮಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಎಂ.ಯು ಅವರು ನಾದ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ತಬಲ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>