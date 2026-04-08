‘ಮಾನವೀಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಮಾನವೀಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ದೇಶ, ವರ್ಣಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಕೊಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುವುದು ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಪಂಪ ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೂ ಅದರ ನಡು ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಒಎಸ್ಸಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ ಮಥಾಯ್, ಹಸಿವು ತಲೆಗೇರಿದಾಗ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಬರ್ಟ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಕಾಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ., ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ಕೋಶದ ಸಂಯೋಜಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ. ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾಲತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಧವಳ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.