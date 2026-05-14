ಕೆ.ಸಿ.ಧರಣೇಂದ್ರಗೆ ‘ಧರ್ಮ ರತ್ನಾಕರ’ ಬಿರುದು

ಕಳಸ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋದಯ ತೀರ್ಥ ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ 'ಧರ್ಮ ರತ್ನಾಕರ' ಬಿರುದನ್ನು ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಸಿ. ಧರಣೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ಬಸದಿಯ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು, ಸುಂದರವಾದ ಜಿನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧರಣೇಂದ್ರ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸರ್ವೋದಯ ತೀರ್ಥ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೋಜರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾದ ಬಸದಿಗೆ ಧರಣೇಂದ್ರ ಅವರು ₹1 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಸದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಿದುಷಾ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾ ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಧರಣೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಳೂರು, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಸಿ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ, ಸುದರ್ಶನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈನ್, ಜಿತೇಂದ್ರ, ಸುಜಿತ್, ಭರತ್ರಾಜ್, ಅಜಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>