‘ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿ’

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಷಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಧುರೀಣ ಸಂಜಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಗಟೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2026ರ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಈರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಂದ ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಸಾಧಕರಾದ ಈರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ (ಗದಗ), ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಿತ್ತೂರ (ಪರಕನಟ್ಟಿ), ಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ (ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ), ರಾಧಿಕಾ ಪತ್ತಾರ (ಹಾರೂಗೇರಿ) ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭರತನಾಟ್ಯ, ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯ, ದೀಪ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ, ಗೀತ ಗಾಯನ, ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಮುಂತಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭರಮಪ್ಪ ನೇಜ, ಮಾರುತಿ ಹಿರೇಕೋಡಿ, ಭರಮಪ್ಪ ಸೋಲಾಪೂರೆ, ಬಸವಣ್ಣಿ ನೇಜ, ಅಜೀತ ಹಂಜಿ,ಜಿ.ಎಂ.ಬಿಸಲನಾಯಕ, ಪಂಡಿತ ಕಾಂಬಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>