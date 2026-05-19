<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಕಲಾಪಥವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು 'ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್' ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕಲಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮದ್ರಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಲಾ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆವು. ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಪಣಿಕ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಚೋಳಮಂಡಲಂ' ಕಲಾಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು. ಹಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಲ್ಲೇಪುರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೈರಾಜ ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಪಾಟೀಲ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಬಿ., ಕಲಾವಿದ ಚಿ.ಸು. ಕೃಷ್ಣಸೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ರಮೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಮ್ಮಾರ, ಎಲ್.ಕೆ. ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-43-1818561935</p>