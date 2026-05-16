ನಾಳೆಯಿಂದ ‘ಆರ್ಟ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌’

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ 'ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು 'ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್'ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರ ಭೇಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ, ಹರಿಹರ ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ 'ಗ್ರಾಸಿಂ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಪಿ ಮೊಹಾಂತಿ, ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಪಿ. ವಲ್ಲೇಪುರೆ, 'ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್'ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಮೇ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಕಲಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದ ಜಿ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೈರಾಜ ಚಿಕ್ಕಪಾಟೀಲ, ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಆಯೋಜಕರಾದ ಡಿ.ಎಂ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹರೀಶ್ ಮಾಳಪ್ಪನರ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ