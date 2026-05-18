ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ರೇಖೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಎದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ‘ಭಾವಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್’ಗೆ ಮೆತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೆವೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಕಿತರಾದರು.</p>.<p>ಇಂತಹದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್’. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಮರದ ನೆರಳು ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದವರು ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ‘ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್’ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ 79 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ ‘ಭಾವಶಿಲ್ಪ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಮನಸೋತರು. ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ‘ಕಿನ್ನರಿ ಜೋಗಿ’ಯ ಹಾಡು ಕರ್ಣಾನಂದವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊದಲೇ ಹದಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕಬ್ಬಿಣದ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್’ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎದುರು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೆತ್ತತೊಡಗಿದರು. ಕಲೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಡ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಾವಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಅಚ್ಚು ಬಳಸಿ ಬೇರೆ ರೂಪ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಲಾಕೃತಿ: ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ‘ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್’ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್, ಜಲವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ರವೀಂದ್ರ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ’ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಳು ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದವು. ಆರ್.ಸೂರಿ ಅವರು ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ.ಜಿ. ಗುಜ್ಜಾರ್ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟವು.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕಲಾಕೃತಿ: ಧಾರವಾಡದ ಚಿರಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭಾವತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶ್ ಸಾಬೋಜಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ‘ಮೀನಿ’ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆ.ಕೆ.ಮಕಾಳಿ ಅವರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-43-447679872</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>