ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಧಾರವಾಡ: 'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೀರಣ್ಣ ಒಡ್ಡೀನ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪದ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಬದುಕನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಅದಮ್ಯ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ, ಭಾವಮಯವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಬೇರು. ಇದು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳವಾದದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರು. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಆಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಮಾ ಅಗಡಿ, ಯಕ್ಕೇರಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ, ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>