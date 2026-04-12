ಬಣ್ಣ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯಾನ

<p>ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಆವರಣ… ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಳಿರುವ ಜನಪದ ಸ್ಪಂದನೆ… ನೆನಪುಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು–ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತನ್ನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ; ಇದು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಯಾನ.</p>.<p>ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಚಳಕ–ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಿನ್ನಾಳ, ವರ್ಲಿ, ಪಹಾಡಿ, ಮೈಸೂರು, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಅಜಂತಾ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ; ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣದ ರೇಖೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>1975ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಿನಿಮಾ, ಶಿಕ್ಷಣ–ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಬೀಜ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಮ್ಮರ ಮಾಡಿದವರು ಎಂ.ಆರ್. ಬಾಳಿಕಾಯಿ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಮೈಸೂರು, ಹಂಪಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಇಂದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಲ.</p>.<p>ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಂಗನಾಥ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ‘ಸುವರ್ಣ ಜಲಧಾರೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆವರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ‘ಕಲಾ ದೇವಿ’ ಶಿಲ್ಪವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಕುಂಚ ಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಂಕನಾಡಿ ಅವರ ಕುಸುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ, ಕಲೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವು ಆವರಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಿನಂತಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿವೆ. ಸ್ಥಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗೋಷ್ಠಿಗಳು–ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕಲೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಮಹಾಸಂಗಮ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲಾ ಸಂತೆ–ಇವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕನಸುಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನೇಕರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ; ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ–ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಪ್ರತಿ ಕುಂಚದ ಕಳಕದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದ ಹನಿಯಲ್ಲೂ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲ; ಇದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-51-1928085748</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>