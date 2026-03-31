‘ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮಕದ ಉಲ್ಲೇಖ’

ಸುರಪುರ: 'ಗಮಕ ಕಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪದ್ಧತಿ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೊಹರೀರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಗಾದಿ ನವಸಂವತ್ಸರದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಗಮಕ ಕಲೆಯು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಜೀವಂತಿಕೆ ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಲವಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಮಕೀಯ ಶೈಲಿ ಕೇಳುವುದೇ ಆಹ್ಲಾದಕರ. ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಗಮಕಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾ ಮುಕುಂದನಾಯಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಜಮದ್ರಖಾನಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾರ್ಗೆಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುದ್ದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇಸಾಯಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿಶ್ವಪೂರ್ವ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಧಕರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಭೋವಿ, ಭೀಮರಾಯ ಗೋನಾಳ, ವಾಣಿಶ್ರೀ, ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೊಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಬೀಲಾಲ ಮಕಾನದಾರ್, ಸಜ್ಜನಕುಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾರ್ಗೆಲ್, ವಸಂತಕುಮಾರ ಬಣಗಾರ, ಮೊಹ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಹಗೀರದಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುರಪುರಕರ್, ಸೋಮರಡ್ಡಿ ಮಂಗ್ಯಾಳ, ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಂಕಂಚಿ, ಸಾಮುವೇಲ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಕ್ರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಹರಿರಾವ ಆದೋನಿ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಹುದ್ದಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೋನಾಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೇವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಮತಗಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>