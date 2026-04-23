ಗಜಲ್‌ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಜಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಜಲ್ ಅಕಾಡಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಜಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉರ್ದು ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗಜಲ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಗಜಲ್ ಪಿತಾಮಹ ಶಾಂತರಸ ಅವರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಗಜಲ್ಗಳು ಸಹೃದಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುಣದಿಂದ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಂಬರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಗಜಲ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಲ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಜಲ್ ಅಕಾಡಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಗದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಟೇದ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಆಯೋಜಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದ್, ಸಂಚಾಲಕ ಹೇಮಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಎಚ್.ಕೆ. ಹಸೀನಾ, ಹಾ.ಮ.ಸತೀಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ.ಕೆ.ವಾಣಿಗರ ಹಳ್ಳಿ, ರವಿ ವಿಠ್ಠಲ ಅಲಬಾಳ, ಉಷಾ ಜ್ಯೋತಿ,.ಕೆ.ಎಸ್.ಮಮತ, ದಾಸ್ ಬಲಮಂದೆ ಅವರ ಗಜಲ್ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಗಜಲ್ ಗಾಯಕ ಅನುರಾಗ್ ಗದ್ದಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಶರಣು ಗೊಗಿ(ತಬಲ) ಪ್ರಮೋದ್ ಜೀವ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್) ನುಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-15-630824736</p>