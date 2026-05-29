ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾಡುಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಯುವತಿಯರ ಉಡುಪುಗಳೆಲ್ಲ ಯುವಕರ ಮೈಮೇಲೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಲೆ ಚೌಲಿ, ಒಡೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಂದಿಗೆ, ಹಳೆಯ ನೀರಿನ ಡ್ರಂ, ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ತಮಟೆ ಶಬ್ದ, ಝಲ್ ಝಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ, ಪೀ ಎಂದು ಊದುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾದ್ಯ, ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ 'ಏ ಕುಂಡೆ' ಎಂದು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಣವನ್ನೂ ಬೇಡುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ವೇಷಧಾರಿ ಗಿರಿಜನರ ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬ ಜರುಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿತೋಟದ ಲೈನ್ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಗಿರಿಜನ ಯುವಕರು ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಧರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಳೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಾಳಮೇಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಎದುರಾದವರ ಬಳಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಹಣ ಬೇಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ, ತಿತಿಮತಿ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗದವರಾದ ಗಿರಿಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಲಾರಿ, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಬೈಯುತ್ತಾ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೇವರಪುರದ ಭದ್ರಗೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸೂರು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕುಂಡೆಹಬ್ಬದ ವೇಷಧಾರಿಗಳದ್ದೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಸ್ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ದೇವರಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಯೇ ವೇಷದೊಳಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಭಂಡಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರ ತಕ್ಕರಾದ ಮನೆಯಪಂಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣುವಂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೃತಕ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಂಡಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕುಂಡೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರೂ ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳುಳ್ಳ ಅಂಗಡಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಂಡೆಹಬ್ಬದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ತಾವು ಬೈಯ್ದು ಬೇಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ 'ನಾವು ಬೈಯ್ದದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಎಸೆದು ಮನೆಯತ್ತ ನಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-51-1728385430</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>