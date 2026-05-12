ಜಿ.ಆರ್.ಪಂಡಿತ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಸಾಗರ: ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜಿ.ಆರ್. ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಬಿಯಾದ ನೋವಿಸಡ್ ನಗರದ ಸ್ಟರಿಜಿನೋ ಪೊಜೊರ್ಜೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಟ್ರೈನಿಯಲ್ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್' ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಫೋಟೊ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ನೀನಾಸಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಿಮನೆಗೆ (ಮೇಕಪ್ ರೂಂ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು 'ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.