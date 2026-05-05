<p>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ‘ಬಡವರ ಹಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಹೆಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಭುತ್ವಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಹಸಿದವರ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ದನಿಯಾಗಲಿ’ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಸಣ್ಣವೀರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ ಅವರ ‘ನೋವು– ನಲಿವು’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ, ‘ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿಯಆಲೋಚನೆ ನವೋದಯದ ಛಾಯೆಯಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಯೋಗ ಪರಿಣಿತಿಯ ಅನುಭವಗಳ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ ಬಸುಪಟ್ಟದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಎ.ಬೆನಕನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ ಅವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ನೋವು ನಲಿವು’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕವಿ ಮಹಾದೇವ ಜಗತಾಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಹೆಸರಾದ ಮಾರುತಿ ಜಗತಾಪ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಾಸಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಜನಾಳ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕಮಠ,ವಿ.ಎನ್ ಢಾಣಕಶಿರೂರ, ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ, ರವಿ ಅಂಗಡಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಗುರವ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-19-874994597</p>