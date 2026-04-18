ಡಕ್ಕಣ್ಣವರಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಹರಲಾಪೂರ (ಗುಡಗೇರಿ): 'ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಗಂಟಿ ಸುಡುಗಾರಸಿದ್ದರ ಕಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಡಕ್ಕಣ್ಣವರ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುವಜನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ. ಚಂ.ನರೇಗಲ್ಲಮಠ ಇವರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಜಾನಪದ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಡಕ್ಕಣ್ಣವರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಡಕ್ಕಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕಮ್ಮಾರ, ರುದ್ರಮುನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಎನ್. ದೇವರಾಜ, ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ್, ಅಮೋಘ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-24-248259750