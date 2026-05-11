‘ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರು ಎಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಿದ್ದಂತೆ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅವು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ 12ನೇ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ ಗೊಂದಲಿಗರ ಗೋಪಾಲ್, ನಂದಿಬೇವೂರು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ. ವಸಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಾವಿದರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಚ್ಚವನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ, ಬಾಡದ ನಾರಪ್ಪ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಕಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಗುಂಡಗತ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹನುಮಂತ ಗೌಡ್ರು, ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಕೋಟೆ, ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಗಂಗಜ್ಜಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್, ಶಂಭುಲಿಂಗನಗೌಡ, ಎಚ್.ಕೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ, ಮಾಂತೇಶ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅರ್ಜುನ್, ಮಾಳಗಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಜಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-25-1444155188</p>