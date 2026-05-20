ಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿಮಠಗೆ ‘ಕನ್ನಡ ಶಾಯರಿ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹರಿಹರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗವು ನಗರದ ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್.ಎ.ಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿ ಮಠ ಅವರಿಗೆ 'ಕನ್ನಡ ಶಾಯರಿ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮೇ 25ರಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 2ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉರ್ದು ಶಾಯರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಯರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 'ಶಾಯರಿ ಲೋಕ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಕೃತಿಯು ಈವರೆಗೆ 8 ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಬಿ.ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-43-275875842