ಹೆಣ್ತತನದ ಘನತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ: ಮಂಗಳ

ಹಾವೇರಿ: 'ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟತನದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹೆಣ್ತತನದ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳ ಪ್ರತಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಂಗಳ ತಂಬದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ' ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಬದುಕು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಬಳಗದ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮುದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ದಿಟ್ಟತನ, ಅನುಭವ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಜಿ. ಬರಮಗೌಡ್ರು, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜಿ. ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಗಡಿ, ಶಿವಾನಂದ ತೆಪ್ಪದ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಕಾಡದೇವರಮಠ, ಎಸ್.ಬಿ. ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ. ರಮೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಜಯಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಭಾಗ್ಯ ಕೋಪರ್ಡೆ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲಿಗಾರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಾಲವಾಡಿಮಠ, ಪರ್ವೀನ್ ಯಲಗೇರಿ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>