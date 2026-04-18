‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಿಂಬ ಯುಗಾದಿ’

ಹೆಬ್ರಿ: ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ, ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಹಬ್ಬ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ, ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಧರ ಹೆಗ್ದೆ ಎಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆಯಂತೆ, ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ಆಶಿಸಿ, ಜೀವನೋಲ್ಲಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಘಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್ಎಂಎಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರೊ.ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೈರವಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ ಎಸ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂಜನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.