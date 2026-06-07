ಹೇಮಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು

<p>ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ದಣಿದರೂ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆಯ ನಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಏರು ಹೊತ್ತಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೆಂಪಾದ ಆಗಸ. ದೂರದವರೆಗೂ ಗಂಧ ಸೂಸುವ ಕಾಡುಹೂವುಗಳು. ಮನೆ ಒಡತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪುಟ್ಟ ತೋಟ. ಅದರೊಳಗೆ ಸೋಗೆ ಹಾಸಿನ ಮನೆ. ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿಕೊಂಡ ಜಾಜಿ ಚಪ್ಪರ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಅಷ್ಟೂ ಚೆಲುವನ್ನು ಕಲಾವಿದೆ ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಗರಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಹರಟೆಯ ಲಾಸ್ಯ, ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ನಡುವಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಾಯಿದೋಣಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾನು ಹೊಳೆಗೆ ತರುವ ಕಳೆ– ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ರೀತಿ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಡುಮೇಡಿನ ನಡುವೆ ಕೊಡ ಹೊತ್ತು ನೀರು ತರುವ ಮಹಿಳೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರಗುವ ಸೂರ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಗರದ ಬದುಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದು ನಿಂತ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಏಕಾಂತವನ್ನು ಅರಸುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಮಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಗರ ದೃಶ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಠಾರಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಿಸುಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೂ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಿ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತವರಲ್ಲ ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿವೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಅವರ ಕಲಾಯಾನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಕಲಾಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ‘ಕಲಾ ದರ್ಪಣ’ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ, ‘ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ಆಗ ಸಿಕ್ಕ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರು ‘ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಒಲಿದಿದೆ. ಈ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿತು’ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಮೂಹ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವರು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ‘ಥ್ರೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್’ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಅವರ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೇಮಾ ಅವರ ರೇಖೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸೊಬಗು, ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನವಿರಾದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಂಚ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಳಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಕಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-731782673</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>