ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸುತ್ತಾ–ಮುತ್ತಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನು 1834ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆಡಲ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ನುಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಘೋಷ್ ಅವರು 1875ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೆಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಗಾಳಿ ತುಂಬುವ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರ ನಾದವು ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಠ ಧ್ವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು 'ಗಂಧಾರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್' ಅಳವಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ವುಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೇಗ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸೀಡರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಕುಶಲಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾರ್ವೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್
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