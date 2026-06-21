ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸುತ್ತಾ–ಮುತ್ತಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
ಸಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:27 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:27 IST
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ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸುತ್ತಾ–ಮುತ್ತಾ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯವು ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು?

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನು 1834ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆಡಲ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ನುಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಘೋಷ್ ಅವರು 1875ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೆಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಗಾಳಿ ತುಂಬುವ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು?

ಇದರ ನಾದವು ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಠ ಧ್ವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಗೀತಜ್ಞರು 'ಗಂಧಾರ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್' ಅಳವಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮರಗಳು ಯಾವುವು?

ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್‌ವುಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೇಗ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸೀಡರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಕುಶಲಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1834
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವರ್ಷ
1961
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷ
1875
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ರೂಪಾಂತರದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾರ್ವೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾರ್ವೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್

ವಿಠಲರಾವ್ ಕೊರಗಾಂವ್ಕರ್ 

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