ಬಯಲಾಟ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸೋಣ: ಬಿರಾದಾರ

ಹೊರ್ತಿ: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಒಂದಾಗಿ, ಬಯಲಾಟದ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜ್ಞಾಪದಲ್ಲಿರಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮೇತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಯಲಾಟ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆ, ಇಂತಹ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಲ್.ಮೇತ್ರಿ, ಕಾಸುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಂಬಣ್ಣ ಆಲಮೇಲ, ಸುಲೋಚನಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>