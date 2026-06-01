‘ಲೋಕಾಭಿರಾಮ’ದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗ ವಾಚನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಂತರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬಳಿಯ ಆಂತರ್ಯ ದುಶ್ಚಟ ನಿವಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಲೋಕಾಭಿರಾಮ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 'ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗದ ದಾರಿದೀಪ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವರು ಕಗ್ಗ ವಾಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕಗ್ಗದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. 'ಬದುಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗ ಎಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಗ್ಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿವಿಜಿ ಅವರು 'ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಗೆವಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ... ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ' ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗೆ ಛಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಸಿ.ಆರ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಗ್ಗ ವಾಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ, ವೈದ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಹೆಗಡೆ, 'ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಗ್ಗವೂ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 945 ಮುಕ್ತಕ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧಿಕಾರ, ತಾಮಸಿ ಗುಣ, ಸಂಬಂಧ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸೋಮು ರೆಡ್ಡಿ, ರವಿ ಅಂಬೋಜಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ, ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ, ಡಾ. ಚೈತ್ರಾ ಹಿರೇಮಠ, ಡಾ. ಮಹೇಶ, ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಹಾಗೂ ಉಮಾ ಕರಡಿ, ವಿನಾಯಕ ಜೋಗಾರಿಶೆಟ್ಟರ್, ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಜೋಗಾರಿಶೆಟ್ಟರ್, ಗಿರೀಶ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಜ್ವಲ ತಳವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>