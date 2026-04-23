‘ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾದರೆ ರಸಾಸ್ವಾದ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರ್ಥವಾದಾಗ ರಸಸ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೈ.ಎಂ. ಭಜಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಗದ್ಗುರು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸೊಬಗು: ಓದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ' ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ ಕೃತಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಂತಿದ್ದರೆ, ಜನ್ನ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿಕ್ರೂಸ್, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಓದು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಲಿಕೆ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸವಿತಾ ಧರೆಣ್ಣವರ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಸೌಮ್ಯ ಮೆನಸಿಂಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗುರುರಾಜ್ ನವಲಗುಂದ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಮತಾಜಬೇಗಂ ತಾಸಿಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>