ಹೃದಯ ಅರಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೊ ಡಾವಿಂಚಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಡಾವಿಂಚಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕಲಾವಿದರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಈಶ್ವರ ಎನ್. ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮೆಟ್ರೊಸಿಟಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಚಿತ್ರ ಶಂಕರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ ಸಾಬೋಜಿ ಅವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನಸ್ಸು ಬೆಸೆಯುವ, ಹೃದಯ ಅರಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕ್ರಾಲಿಕ್ ಜಲವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ ಸಾಬೋಜಿ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು 'ಚಿತ್ರ ಶಂಕರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ' ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚಿತ್ರ ಶಂಕರ ಆರ್ಟಗ್ಯಾಲರಿ' ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರ ಅವರು ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ ಸಾಬೋಜಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಲಂಗೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ಸುಮಂಗಲಾ ಭಟ್, ಕೆ.ವಿ. ಮಂಜುಳ, ಜಿ.ಆರ್. ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಚಂದ್ರು ಯಡ್ರಾಮಿ, ವಿಜಯ ಧೊಂಗಡಿ, ಸಂಜು ರೆಡ್ಯಾರ, ರಾಜು ಬೇಡ ಗೌಡರ್, ಕುಷಾಲ ಚಿತ್ರಗಾರ, ಶಕುಂತಲಾ ವರ್ಣೇಕರ್, ಸುಮಾ ಶೇಠ, ದೀಪಾ ವರ್ಣೇಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ವಿದುಷಿ ಆಶಾ ರ. ಭಟ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>