‘ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ತಾರಾನಾಥ ದಂಪತಿ ಸ್ಮರಣೀಯರು’

ಹುನಗುಂದ: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ನಡೆಸಿದ ಕಾಯಕ ಜೀವನದ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ತಾರಾನಾಥ ದಂಪತಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು' ಎಂದು ಇಳಕಲ್ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪುರಸಭೆ ಮಂಗಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯ ಸಂಘ, ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ತಾರಾನಾಥ ಹಾಗೂ ಉಮಾದೇವಿ ತಾರಾನಾಥ ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳ 11 ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, 39ನೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಚನ ಸೌರಭ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ ಎಂ.ಬಿ.ಒಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರೊ.ಕೆ.ತಾರಾನಾಥರು ಪಂಚ ಭಾಷೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು, ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಾರಾನಾಥ ಅವರ ಸ್ನೇಹ, ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎ.ಎಸ್.ಪಾವಟೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮುದಗಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಆಲೂರ್, ಸವಿತಾ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತೇಲಿ, ಈರಮ್ಮ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಶೀಲಾ ಗೌಡರ, ಶಿವಲೀಲಾ ಸೊಂಬಣ್ಣವರ, ಗೀತಾ ತಾರಿವಾಳ, ನಿಂಗಮ್ಮ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಚೆನ್ನವ್ವ ಕಬಾಡೆ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ ಮುದಗಲ್, ತಾರಾನಾಥರ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುತಗುಂಡಾರದ ಹನುಮವ್ವ ಮುಲಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೀಸುಕಲ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎನ್.ಹಾದಿಮನಿ, ಗೀತಾ ತಾರಿವಾಳ,ಸುಧೀದ್ರ ತಾಡಪತ್ರಿ, ಪ್ರಭು ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅಂದಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>