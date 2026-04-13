ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮನೋಭಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಟಪದ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಜಿ.ಸೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಯುರೋಪಿನ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಸದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪೋಷಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಳಸುವ ಮುಖೇನ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ನಾಡಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಳೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರೋಗ ಆವರಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲು ನಾಯಕತ್ವವು ಕೂಡ ಸಂವೇದನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿ ಆಡಿದ ಚಿಂತಕ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತ, ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದ, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಿಷ್ಠ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತಳಹದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ತರೀಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯರದಕೆರೆ ಎಂ.ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೆರವಾದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕುಂದೂರು ಅಶೋಕ್, ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್, ಬಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಸ್,ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ರೂಪಾ ನಾಯ್ಕ, ದೊಣ್ಣೆಕೋರನಹಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್, ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗೇಶ್, ರವಿ ದಳವಾಯಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-126-1117513791</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>