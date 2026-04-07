‘ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿ’

ಕಡೂರು: 'ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಪರಕೀಯರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಕನ್ನಡ ಪರ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸುವ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 21ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿವಿಧ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ, ಭಾಷಣ, ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಹೊರ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ 21ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 20 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನೆಲ-ಜಲ ಬಳಸುವವರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಾಗಬೇಕು. ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಂಡಾರಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಯರದಕೆರೆ ಎಂ.ರಾಜಪ್ಪ, ಎಚ್.ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಬಿ.ಟಿ. ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ, ಆಸಂದಿ ಕಲ್ಲೇಶ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸೀಗೇಹಡ್ಲು ಹರೀಶ್, ಟಿ.ಡಿ. ಸತ್ಯನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಯಾಸೀನ್, ಮರುಗುದ್ದಿ ಮನು, ಸವಿತಾ ರಮೇಶ್, ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ರೇಣುಕಪ್ಪ, ರವಿ ದಳವಾಯಿ, ಎಂ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ಆರ್. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>