‘ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ’

ಕಡೂರು: 'ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವುದಾಗಿದ್ದು, ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ಮಂಥನ ಯೋಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ ಜಯಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ–ಉಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಹಕ್ಕು- ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೌಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಳಿದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಭೀತಿ, ಅಗಾಧ ಕಲ್ಪನೆ-ಕನಸು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭ್ರಮಾಲೇಪಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಣಬಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಟಿವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದಾಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕದ, ವಾಸ್ತವ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಸುಂದರ ಹಿತಮಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಪ್ರಧವು ಆಗುವಂತಹ, ಅಕ್ಷರ ದಾಹ ಇಂಗಿಸುವಂತಹ ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವುದೂ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>