‘ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಚಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಭೋ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಚಂದ್ರ ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅನುಚಂದ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾ.24ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಮುದ್ರಣ ಕಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೊದಲಿಗೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರ ಕವಚಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತಗೊಂಡವು. ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಮುದ್ರಣ ಕಲೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಜಾಲಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, 'ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿ ಹೊರತರುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಶುರಾಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊರಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಯುವ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಾವ್ಯ ಗದ್ದಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಿಂದೆ ಅಬಂಗ, ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೋನಾ ವಿ., ಅರುಣ ಅಶೋಕ್ ಗಾಣಗಿ, ನಿಖಿಲ್ ವಾಗ್ಮರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಿ., ನಿಂಗನಗೌಡ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಸಂದೀಪ್ ಜಾಧವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>