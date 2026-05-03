‘ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಬುರಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ. ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಕೆಸಿಸಿಐನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿದ್ದವು. ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತ, ಜೆ.ಎಸ್. ಖಂಡೇರಾವ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ 'ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾ ದಾಸೋಹ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಗುಬ್ಬಿ, 'ಕಲೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಂಪರೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಂ.ಪಪ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಎಂಒಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಸೂತ್ರಗಳ ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಜೆ.ಎಸ್. ಖಂಡೇರಾವ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕಣಕಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ ಎ.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಜಾತಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರವಿ ಜಮದರಖಾನಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>