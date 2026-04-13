‘ಸಂವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುಣ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಚರ್ಚೆ–ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕಲೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯ ಮಾನಕರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಲು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಲಾವಿದರ ಚಹಾ ಕೂಟ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂವಾದಗಳು ಸ್ವಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಪರ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುಣವೇ ಸಂವಾದವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಂವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ. ಭರತ, ಭಾಮಹ, ವಾಮನ ಮೊದಲಾದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದಗಳು ಕೇವಲ ಸಂವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಪ್ಲೇಟೊ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಲಾಂಗ್ವಿನೆಸ್ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಂವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಹೊಸದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವ ವಿವಿಯ ಲಲಿತಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಶಾಂತಲಾ ನಿಷ್ಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಕಲೆಯ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ, ಕಲಾವಿದ ಶಿವಾನಂದ ಬಂಟನೂರ, 'ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಮೊದಲಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಕಲೆಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಿಸಿಲು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಶೋಕ ಶಟ್ಕಾರ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಆಕಾಶ ಡಿ., ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಯಣ ಭೂಸಾವಳೆ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ (ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದ), ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ (ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ), ಬಾಬುರಾವ್ ಎಚ್., ಪರಶುರಾಮ ಪಿ., ಮೋತುಕೂರಿ ರಮೇಶ, ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿನಯಕುಮಾರ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಮಠ, ರಾಮಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ಅಂಬಾರಾಯ ಚಿನಮಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಮಾಜಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರಾದ, ಶರಣು ಜಳಕಿ, ಉದಯಕುಮಾರ ಬಗಲಿ, ಗೌರೀಶ ಅಂದಾನಿ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ದೌಲತರಾಯ ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಕಲಾವಿದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಳ್ಳದಮಠ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>