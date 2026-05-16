‘ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜನಪದ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ವಾಸುದೇವ ಸೇಡಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗುಳ ಝೇಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅನುಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಬದುಕುವ ಕಲೆ, ತಾನು, ತನ್ನವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾನಪದ ಮರೆತರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆತಂತೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ, ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜರುಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸದಸ್ಯ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿ., ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಹಾದೇವಿ ಎನ್.ಮುರಡಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಮನೋಹರ ಗಾಯಕವಾಡ, ಎಂ.ಡಿ.ಬೋರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಾಳವಾರ, ರವಿಚಂದ್ರ ಮಯೂರ, ಪ್ರಭುರಾಜ ಮಸ್ಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>