‘ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ದುರ್ಬಲವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯೇ ಮಾನವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಂಡಿತ ಹಣಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮಪುರದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

'ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ, ನಿಯಮಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು' ಎಂದರು.

ಮೇ 18ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಯಜ್ಞ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಘಂಟಿ, ಪಂ. ವಿಷ್ಣುದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಖಜೂರಿ, ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗಾವತಿ, ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಆಡಕಿ, ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲಾತೂರಕರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ