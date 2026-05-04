‘ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವನಾಗುವುದೇ ಷಟಸ್ಥಲ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಷಟಸ್ಥಲಗಳು ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುವ ಆರು ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಹುಳಗೋಳ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜಯನಗರದ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಡಾ. ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿವಿನ ಮನೆ 890ನೇ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಷಟಸ್ಥಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಜಾಗೃತಿಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ಆಂತರಂಗಿಕ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಭಾವ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಶರಣಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಹಂಕಾರ ತೊರೆದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಒಟ್ಟಾರೆ ಷಟಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗುವ ಮತ್ತು ದೇವನಾಗುವ ಹಂತಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ, ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ, ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಖೂಬಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಾಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ವಾಲಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ, ಉದ್ದಂಡಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ