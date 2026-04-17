ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ‘ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

ಗದಗ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಪಂ. ಎಂ.ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಗದುಗಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಲಿಂ. ಪಂ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನ, ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟ್ಯಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದ ಪಂ. ಎಂ.ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾತ್ಮೆ, ರುಂಡ ಮಾಲಾಧರ, ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ, ಗೊಡಚಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹೀಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>