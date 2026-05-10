ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾದ ಕನಕದಾಸ

<p>‘ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಗಡಿಯೇಕೆ?ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹಂಗೇಕೆ?ಬಾ ಬಾ ಗೆಳೆಯ...ಹರಿಸು ಕೀರ್ತನೆಗಳಜೀವತೊರೆಯ...’ಹೀಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕನಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೆ’ ಎಂದು ಕನಕರು ಆರ್ತನಾದ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ‘ನನ್ನ–ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ಅದೆಂಥ ಬಾಗಿಲಯ್ಯ! ನೀನಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಾರು ನನ್ನವರು?’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಮೇಲು–ಕೀಳಿನಹಂಗಿಲ್ಲದವಂಗೆಜೀವರಸವೇ ತಾನಾಗಿರುವವಂಗೆಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಅಕ್ಷರವ ಪೋಣಿಸಲೇನಿತ್ಯ ನೆನೆಯುವ ಹರಿಸಾರವನ್ನುಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯಲೇ...’ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಯೋವೃದ್ಧ ಕನಕರು ಹರಿಚಿತ್ತವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ‘ಕಲಾಗ್ರಾಮ’ದಲ್ಲಿರುವ ‘ಕನಕ ಶಿಲ್ಪವನ’ದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲಾಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಾವಚಿತ್ರ.</p>.<p>ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ–ಕನಕರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ! ಮನುಕುಲ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜಾತಿ–ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಗಳು ಇಂಥ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಲವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ!</p>.<p>ಇಂಥವೇ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಈ ಶಿಲ್ಪವನದ ತುಂಬ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ‘ವೀಕ್ಷಕಶಿಲ್ಪ’ಗಳಲ್ಲ; ನೋಡುಗರ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಚಿಂತನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಬದುಕಿನ ಬಿಂಬಗಳು. ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲಾವಿದ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಶಿಲ್ಪವನದ ರೂವಾರಿ, ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ.ತ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳುವಂತೆ, ‘ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ. ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕನಕದಾಸರ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಿಲ್ಪವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು’.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ಆರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಎಂಟು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಇತಿಹಾಸದ ದೃಶ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲ; ಕನಕದಾಸರ ಬದುಕಿನೊಳಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಶಿಲ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಾಳೇಗಾರರಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಬದುಕು ಯುದ್ಧ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಶಿಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ, ಕನಕಪ್ಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ–ಹೀಗೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಇತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶುಕವಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಅವರೊಳಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ತಂಬೂರಿ ಹಿಡಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ, ಕನಕದಾಸರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಸುಮಾರು 95 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಬದುಕಿನ ಆ ಪಯಣವನ್ನು ಹತ್ತಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಲ್ಪವೊಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ.</p>.<p>16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕನಕರು, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಪಾಳೇಗಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ ‘ಜೀ ಹೂಜೂರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜವೇ, ಭಾಗವತನಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.ಆ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಂದದ್ದು–‘ಕುಲ–ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸರು ಮಠ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಂತರ ನಡೆ ಸದಾ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವನವೂ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರೈವತ್ತು ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ, ಮೂನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು. ‘ಮುಂಡಿಗೆ’ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾಲದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೇಲು–ಕೀಳಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾನತೆಯ ಕನಸು ಕಂಡ ಕನಕದಾಸರ ಧ್ವನಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ; ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲು ಬೇಕಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪಾಠಗಳು.</p>.<p>ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಶಿಲ್ಪವನ, ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯತ್ನ.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-2143847523</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>