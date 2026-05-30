ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ ಸಾರಿದ ಗೊಂಬೆಗಳು

<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗೆನಾರ ಸ್ಟ್ರೇಬೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರೈನ್ಮೈನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಆರಂಭ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಜನಪದ ವೈಭವ–2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕನಾಥ್ ಚವಾಣರಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳದ ಹೊಂಗಿರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ’ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ’ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ್ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಗೊಂಬೆ ಆಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಕಂಬದ ರಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಜನಪದ ಗಾಯನ, ಪುಷ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದವು. ಜೂನಿಯರ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ ಅವರು ತತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಸಭಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುರುರಾಜ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಹುಗ್ಗಿ, ಭರತ್ ಗಿರಿಯಪುರ, ಗುಂಡೂರಾವ್ ,ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-20-722076237</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>