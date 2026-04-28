ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯದ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾರವಾರ: 'ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ವಾಸರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಭಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಣವೊಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿನೋದಕುಮಾರ, 'ಕನ್ನಡಿಗರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಬಿ.ಅಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತುದಾರ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತುಕಾರಾಮ ಮಾತ್ರು ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪೋಲಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಯಕ್ಷಿಣಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು.</p>.<p>ಜಗದೀಶ ಗುನಗಾ, ಶಿವಾನಂದ ರಾಥೋಡ, ಎಸ್.ಜೆ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕುಬೇರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>