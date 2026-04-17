ಸದಾಶಿವ ಪಂಚಮಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕಲಾವಿದ, ಸಂಘಟಕ ಸದಾಶಿವ ಅನಂತಪುರ ಅವರ ಪಂಚಮ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಂತಪುರ ಅನಂತಶ್ರೀ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಸದಾನಂದರಾವ್ ಕೂಡ್ಲು ಅವರನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸತ್ಯಶಂಕರ ಅನಂತಪುರ ಅವರ ಕೃತಿ 'ಬದುಕು-ಜೀವ-ಭಾವ' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕವಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅನಂತಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಕ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.

ಕೃಷಿ ಸಾಧಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಳೇರಿ, ಟಿ.ಕೆ.ಯಶೋದಾ, ಬೇ.ಸಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಲೋಕಯ್ಯ ಸಿದ್ದಬೈಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಚೈತ್ರಾ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಂ.ನಾ.ಚಂಬಲ್ತಿಮಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತನಾ ಎನ್.ರಾವ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅನಂತಪುರ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-29-918763370