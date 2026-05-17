ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಳು ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ!

ನದಿ ದಂಡೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಮರದಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆ. ಹರಿದುಬಂದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಚಿ. ತೇವದ ಮಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಣಬೆಗಳು. ನೀರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ನೇಯುತ್ತಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಜೇಡ. ದಡದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಸವನಹುಳು…

ಜಿ.ಎಸ್.ಭವಾನಿ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನದಿ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ; ಅದರ ಸುತ್ತ ಬದುಕುವ ಜೀವಜಗತ್ತು, ಅದರ ಉಸಿರು, ಅದರ ಮೌನ, ಅದರ ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರೆತಿವೆ.

ಕಾವೇರಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವಾದ ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಂಪೂಹಾರ್ವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಭವಾನಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯ ಪಯಣವನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾವವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ.

ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನದಿಯ ಹರಿವು, ದಡದ ಜೀವಜಗತ್ತು, ಬೆಳಕು–ನೆರಳಿನ ಆಟ, ನೀರಿನ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ–ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಹಲವೆಡೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನದಿಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಕಾವೇರಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ, ಹಾರಂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಕಾವೇರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ದೃಶ್ಯ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಮೀನುಗಳು, ಕಾಡಿನ ಅಪರೂಪದ ಹೂಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು–ಹೀಗೆ ಕಾವೇರಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ. 'ಒಂದು ನದಿದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಸಂಕುಲವಿದೆಯೇ?' ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರದತ್ತ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಕಾವೇರಿ. ನದಿಯ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಒಂದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಭವಾನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ ತಿ.ನರಸೀಪುರದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಾವೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಭವಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.

ನಂತರ, ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಪಂಪೂಹಾರ್ವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಯಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಷ್ಟೇ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ನದಿ ಅಪಾರ ಜಲರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಾವೇರಿಯ ಹರಿವು ಸುಮಾರು 800 ರಿಂದ 850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ