ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕೊಡಗಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಏಕೈಕ ಗರಡಿ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮಕ್ಕಂದೂರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಹಾಲೇರಿಯ ಸ್ವಗೃಹದಿಂದ ದೇವರ ಬಂಡಾರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗರಡಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಅಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ದಾರು ನೇಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>