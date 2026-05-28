ಗಿರಿಜನರ ಸಂಭ್ರಮದ ‘ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬ’ ಆರಂಭ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕಾಫಿತೋಟ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಧರಿಸಿದ ಗಿರಿಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಕುಟ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ಹುದಿಕೇರಿ, ನಾಲ್ಕೇರಿ, ಬಿರುನಾಣಿ, ಬಾಳೆಲೆ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ, ತಿತಿಮತಿ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಂದ ವೇಷಧಾರಿ ಯುವಕರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ತಾಳಮೇಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ 'ಏ ಕುಂಡೆ' ಎಂದೇ ಬೈಯುತ್ತಾ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ಬೇಡಿದರು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರು ಬೈದರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹಣ ಕೊಡದವರನ್ನೂ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೂ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮಜ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸಬರು ಇವರ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಗಿರಿಜನ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಧರಿಸುವ ವೇಷಗಳನ್ನು ಇತರರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬೈದರೆ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗಿರಿಜನರು ತೀರ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಕಂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>