ಪೋತನ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಾಹ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ 300ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಸೋಮೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕೈವಾರ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಮಠದಿಂದ ಪೋತನ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಶತಕದ ಪ್ರವಚನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾಗವತವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಭಾಗವತವು ದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗವತವು ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಓದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯೇ ಬೇರೆ, ಓದೇ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಚನಕಾರ ಮಂಕಾಲ ಶ್ರೀಹರಿಶರ್ಮ ಪೋತನ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಅಮರನಾರೇಯಣ ಶತಕದ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದುಷಿ ಮಂಜುಳ ಜಗದೀಶ್ ತಂಡದಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೈವಾರ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ವಿಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಆರ್.ಪಿ.ಎಂ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಚಾಲಕ ವಾನರಾಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮುರಳಿ, ಬಳೇರಘು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>