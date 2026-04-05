ತಾವರೆ, ನೈದಿಲೆ...

ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. 'ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯದ ಆರೈಕೆಯ ನಡುವೆ, ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂಗಳದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಈ ತೋಟ, ಅವರಿಗೊಂದು ಆದಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೆರೆಯಿತು. ತಾವರೆ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಈಗ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಿಗೆ ₹250ರಿಂದ ₹2500ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೂ, ಆದಾಯವೂ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ.</p>.<p>ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಪುತ್ರಿಯರು ತೋಟದ ಹೂಗಳ ಫೋಟೊಗಳು, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕೊಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಾವರೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಗಳದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ಕೇವಲ ತೋಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ರೂಪ. ಕೊಳವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಾವರೆ ಅರಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ರೂಪ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಅರಳಿದ ಆ ಮೊದಲ ಹೂವಿನಂತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆಯೂ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಪುಷ್ಪಗಿರಿ' ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-1147637127</p>