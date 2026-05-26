ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ ಹೇಳಿದ ನಾಣ್ಯಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ಸಮಯದ ಪಯಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಇತಿಹಾಸ ಕಣಜವನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು...</p>.<p>ಹೀಗೆ ಮರಳಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬರಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್, ಕುಶಾನರು, ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಶಾತವಾಹನ, ಚೋಳ, ಪಲ್ಲವ, ಪಾಂಡ್ಯ, ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ, ಬ್ರಿಟೀಷರ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ, ನಂತರದ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ಸೀಸ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಗಂಗ, ಕದಂಬ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಕಾಕತೀಯ, ಯಾದವ, ವಿಜಯನಗರದ ಹರಿಹರ, ದೇವರಾಯ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ, ಅಚ್ಚುತರಾಯ, ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ, ಸದಾಶಿವರಾಯ ಇತರೆ ಅರಸರು. ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ನಾಣ್ಯ-ನೊಟು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಾದ ಹುಣಸೂರು ಪಿ.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಟ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷೀ ಪಾಟ್ಕರ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>