‘ಜಾತ್ರೆ-ಉತ್ಸವಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ’

<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ-ಉತ್ಸವಗಳು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬುದ್ನಿ ಪಿಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವ ಜನತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಜಾತ್ರಾ-ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ, ರಮೇಶ ಕೆಸರಗೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಶೋಕ ಮಳಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮನು ಅಂಬಿ ಮತ್ತು ಪರಸು ಕೋಲುರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಕಾಶಿನಾಥ ಮಳಲಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಗೌಡಪ್ಪಗೋಳ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಯಡ್ರಾಂವಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಮನಿ, ಮಹಾದೇವ ಮೇತ್ರಿ, ಶಿವು ಯಡ್ರಾಂವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೇತ್ರಿ, ರಾಹುಲ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ, ನವೀನ ಗೌಡಪ್ಪಗೋಳ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಖಟಾಂವಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಚಿಂಚಲಿ, ಪ್ರವೀಣ ಖಟಾಂವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-19-333618989</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>