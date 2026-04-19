ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂರಡಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟ

ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ

ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎದುರಾಗುವ ಎತ್ತರದ 'ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟ' ಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ನಾಟಿಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಈ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟದ ಹೊತ್ತುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ವೈಭವದ ಕಾಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮನೆಮಠಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಟ್ಟಗಳು ಕೇವಲ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ, ಸೀಮಂತ, ನಾಮಕರಣ, ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟವೇ ಮಂಟಪವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ 'ಏಸಿ' ಆಗಿ, ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟುವ, ಆಟವಾಡುವ ಸ್ಥಳವೂ ದೊರಕಿತ್ತು. ತಾಯಂದಿರು ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮುಂತಾದವನ್ನೂ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟಾ ಒಂದಿರಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಾ ಬಾರಾ' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಳಬರ ನುಡಿಗಳು ಈ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಜನತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾದವು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಅಟ್ಟಗಳು ಹಣ್ಣು ಒಣಗಿಸಲು, ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು.

'ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ವೈಭವ, ಪರಂಪರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಅಟ್ಟದ ಛಾಯೆ, ನೆನಪು, ಗೌರವ, ಮತ್ತು ಅವನತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಶಾಶ್ವತ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ