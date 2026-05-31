ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ: ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಇತಿಹಾಸ

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರವನ್ನೇ ಹಾದು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು. ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಓಡಾಟ ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ–ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಓಡಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅಥವಾ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ನಗರ. ಪಲ್ಲವ ರಾಜ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನಿಗೆ 'ಮಾಮಲ್ಲ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ 1984ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಂಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ದೇವಾಲಯ, ಮಂಟಪ, ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು. ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ರಥಗಳು, ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಕೃತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅದರೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯದ ರೂಪ ತರುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಗಂಗಾವತರಣ' ಅಥವಾ 'ಅರ್ಜುನನ ತಪಸ್ಸು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬೃಹತ್ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪ. ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಾಗಕನ್ಯೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶಿಲ್ಪದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ 'ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ' ಇದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಉರುಳುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಬಂಡೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆನೆಗಳಿಂದ ನೂಕಿಸಿದರೂ ಜಾರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಂಡೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಂಚರಥಗಳು ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣ. ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೌಪದಿ, ನಕುಲ–ಸಹದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ರಚನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ರಥಗಳಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿನ್ಯ